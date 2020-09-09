Президент Приднестровья похвалил Сербию и Косово

09.09.2020, Москва, Елена Острякова

Взаимоотношения Сербии и Косово могли бы стать примером для Приднестровья и Молдовы.

Об этом президент ПМР Вадим Красносельский заявил на встрече с послом США Дереком Хоганом в Тирасполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хороший пример – это решение вопросов между Сербией и Косово. Они пытаются, на мой взгляд, выстроить отношения. Пусть даже не признание территориальной целостности, государственности. Не в этом суть.

Но решены проблемы коммуникаций по частотам – один в один, как у нас. Решены вопросы экспорта-импорта, уплаты налогов, экономических взаимоотношений. Это большой шаг вперед.

Да, они могут друг друга не признавать еще долгое время. Ну и что. Люди-то живут в этих государствах. Они должны пользоваться мобильной связью, торговать, зарабатывать, платить налоги. Гражданам должны платить пенсии и зарплаты. Почему-то там есть компромисс и могут договориться. Наверное, потому, что есть желание договориться», – сказал Красносельский.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич и «премьер-министр» Косово Авдулах Хоти 4 сентября подписали в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа соглашения, которые могут нормализовать отношения между Белградом и Приштиной.