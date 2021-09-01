Президент Приднестровья поверил обещаниям Санду, данным Козаку

01.09.2021 19:35 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Приднестровья Вадим Красносельский не склонен драматизировать приход к власти в Молдове прозападных сил.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Тирасполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что в Молдове произошло знаковое событие. Чем оно обусловлено? Обусловлено тем, что если раньше только элита выбирала прозападный вектор развития, народное мнение делилось в каком-то проценте, но не было ни там ни там критической массы, то эти выборы и президента, и парламента показали, что теперь выбор элит поддержан народом Молдовы. То есть, движение на Запад стало ощутимей. Это выбор народа, и его следует уважать», – сказал Красносельский.

Он возлагает ответственность за все проблемы в жизни непризнанной республики на предыдущую молдавскую власть – Социалистическую партию и президента Игоря Додона.

«Действующему молдавскому президенту, премьер-министру, всей команде досталось весьма непростое наследство. Напомню, что все те ограничения, которые были введены против Приднестровья, было сгенерировано социалистами и силами, которые были близки к ним», – сказал Красносельский.

Он считает, что новый президент Майя Санду настроена решать накопившиеся проблемы.

«Я увидел позитивный настрой и желание не ломать копья, а договариваться Молдове и России. Это радует. Почему? Потому что это дает хороший импульс и хорошие перспективы в наших отношениях – Приднестровья и Молдовы. Дмитрий Николаевич высказался, что именно Приднестровье и Молдова должны договариваться, а Россия поддержит. Это хорошая позиция очень грамотного политика. В принципе, мы тоже к этому готовы», – сказал Красносельский.

Что касается Транспортной блокады Приднестровья, начавшейся сегодня, он полностью возложил ответственность за нее на Украину.