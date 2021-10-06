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06.10.2021 15:44 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье
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Президент Приднестровья предложил Молдове диалог и обратился с письмом к Санду

Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо своей молдавской коллеге Майе Санду, которая почти год...

Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо своей молдавской коллеге Майе Санду, которая почти год после своего избрания игнорирует соседнюю республику.

Об этом Красносельский рассказал на встрече с американскими дипломатами в Тирасполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, молдавская сторона заняла на сегодняшний день какую-то невнятную позицию. Каких-либо действий в развитие переговорного процесса со стороны Молдовы я не вижу. Есть просто заявления, но они абсолютно расходятся с делом», – заявил глава ПМР.

Также письма своим молдавским визави направили председатель правительства Приднестровья Александр Мартынов и спикер Верховного Совета республики Александр Коршунов.

«В данных письмах были обозначены те проблемные вопросы, которые есть между нами, а также новые вызовы, которые существуют на сегодняшний день. В том числе – ограничения для движения приднестровского транспорта, введенные первого сентября. Пока никакой реакции со стороны наших коллег мы не наблюдаем. Мы последовательны в желании продолжить диалог и не стесняемся с этим обратиться к молдавской стороне», – сказал Красносельский.

С первого сентября Украина по просьбе Молдовы не пропускает через границу автомобили с приднестровскими номерами. Американские дипломаты пообещали оказать содействие в решении этой проблемы.

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