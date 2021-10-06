Президент Приднестровья предложил Молдове диалог и обратился с письмом к Санду

06.10.2021 15:44 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо своей молдавской коллеге Майе Санду, которая почти год после своего избрания игнорирует соседнюю республику.

Об этом Красносельский рассказал на встрече с американскими дипломатами в Тирасполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, молдавская сторона заняла на сегодняшний день какую-то невнятную позицию. Каких-либо действий в развитие переговорного процесса со стороны Молдовы я не вижу. Есть просто заявления, но они абсолютно расходятся с делом», – заявил глава ПМР.

Также письма своим молдавским визави направили председатель правительства Приднестровья Александр Мартынов и спикер Верховного Совета республики Александр Коршунов.

«В данных письмах были обозначены те проблемные вопросы, которые есть между нами, а также новые вызовы, которые существуют на сегодняшний день. В том числе – ограничения для движения приднестровского транспорта, введенные первого сентября. Пока никакой реакции со стороны наших коллег мы не наблюдаем. Мы последовательны в желании продолжить диалог и не стесняемся с этим обратиться к молдавской стороне», – сказал Красносельский.

С первого сентября Украина по просьбе Молдовы не пропускает через границу автомобили с приднестровскими номерами. Американские дипломаты пообещали оказать содействие в решении этой проблемы.