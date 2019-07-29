Президент Приднестровья предупредил Москву об игре Додона

29.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президент ПМР Вадим Красносельский считает, что «пророссийский» президент Молдавии Игорь Додон и его ситуативная союзница – проевропейский премьер-министр Майя Санду – едины в своем стремлении убрать российских миротворцев из Приднестровья.

Об этом Красносельский заявил, выступая на торжественном мероприятии, приуроченном к 27-й годовщине ввода миротворческого контингента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политики Молдовы в этом своем стремлении объединились в некий альянс. Одна половина альянса прямо говорит о необходимости выдворения из Приднестровья российских воинов, другая молчаливо соглашается с этим мнением.

И, что самое интересное, именно вторая половина вдруг вспомнила о необходимости некоего политического диалога между Молдовой и Приднестровьем. В ее понимании это приведет к созданию единого государства и, в конечном итоге, выводу из Приднестровья российских миротворцев», – цитирует Красносельского официальный сайт президента Приднестровья.

Он подчеркнул, что диалог с молдавскими властями возможен только при условии признания ими своей вины за трагические события 1992 года.

«Но перед его началом надо ответить на один простой вопрос: кто, все-таки, виновен в агрессии против Приднестровья в 1992 году, в гибели наших людей?

Готова ли молдавская сторона назвать преступников поименно и привести их к ответственности перед судом?

Я думаю, вряд ли, потому что нет понимания своей вины, нет силы духа сознаться в содеянном. Поэтому, о каком политическом диалоге может идти речь на сегодняшний день? Я рад, что Российская Федерация солидарна с нами в этом мнении», – сказал Красносельский.

По его мнению, «те, кто стремится к отмене миротворчества на Днестре, не имеют никакого отношения к миротворческому процессу, а нацелены только на эскалацию ситуации».