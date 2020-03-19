19.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Медицина, Политика, Приднестровье
Просмотров:

Президент Приднестровья рапортует о готовности к ужесточению украинской блокаде




Приднестровье, которое из-за короновируса оказалось в изоляции, обеспечено зерном на два года.

Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил президент республики Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас есть запасы всех необходимых продуктов питания. Мы спокойно можем удовлетворить потребность всех граждан нашей республики. Согласно взвешенной и грамотной позиции руководства фирмы «Шериф» у нас в государстве есть запасы зерна на 2 года. Мы обеспечены полностью. Народ с голода умирать точно не будет», – сказал Красносельский.

Решила непризнанная республика и проблему медицинских масок, ввоз которых с Украины запрещен.

«Работники здравоохранения обеспечены средствами защиты. Закуплены противочумные халаты. Маски есть в наличии, но на перспективу масок не хватит. Поэтому было разработано предложение поручить нашим швейным объединениям изготавливать соответствующие маски», – сказал Красносельский.

По его словам, только одно приднестровское предприятие изготавливает в день 10 тыс масок многоразового использования из тканей медицинского назначения. В наличии есть и тесты на короновирус.

«Кроме того, мы ведем переговоры с российскими организациями. Россия пообещала обеспечить Приднестровье пятью тысячами тестов. Анализы будут делаться в соответствующей лаборатории в Молдове. Отказов нет», – сказал Красносельский.

17 марта в Приднестровье был введен режим чрезвычайного положения из-за короновируса, хотя в республике нет пока ни одного заболевшего.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть