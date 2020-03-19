Президент Приднестровья рапортует о готовности к ужесточению украинской блокаде

19.03.2020, Москва, Елена Острякова

Приднестровье, которое из-за короновируса оказалось в изоляции, обеспечено зерном на два года.

Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил президент республики Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть запасы всех необходимых продуктов питания. Мы спокойно можем удовлетворить потребность всех граждан нашей республики. Согласно взвешенной и грамотной позиции руководства фирмы «Шериф» у нас в государстве есть запасы зерна на 2 года. Мы обеспечены полностью. Народ с голода умирать точно не будет», – сказал Красносельский.

Решила непризнанная республика и проблему медицинских масок, ввоз которых с Украины запрещен.

«Работники здравоохранения обеспечены средствами защиты. Закуплены противочумные халаты. Маски есть в наличии, но на перспективу масок не хватит. Поэтому было разработано предложение поручить нашим швейным объединениям изготавливать соответствующие маски», – сказал Красносельский.

По его словам, только одно приднестровское предприятие изготавливает в день 10 тыс масок многоразового использования из тканей медицинского назначения. В наличии есть и тесты на короновирус.

«Кроме того, мы ведем переговоры с российскими организациями. Россия пообещала обеспечить Приднестровье пятью тысячами тестов. Анализы будут делаться в соответствующей лаборатории в Молдове. Отказов нет», – сказал Красносельский.

17 марта в Приднестровье был введен режим чрезвычайного положения из-за короновируса, хотя в республике нет пока ни одного заболевшего.