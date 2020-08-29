Президент Приднестровья заявил о катастрофе из-за засухи

29.08.2020, Тирасполь, Михаил Рябов

Небывалая засуха привела к катастрофической ситуации в сельском хозяйстве Приднестровья.

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помимо пандемии, серьезный удар был нанесен по сельскому хозяйству. Старожилы не помнят такой засухи, начиная с 1946 года. Напомню, в 46-47 годах прошлого столетия была засуха и голод. Люди умирали от голода. У нас с июля 2019 года практически по август 2020-го не было дождей. Это катастрофа. У нас деревья высыхают, не говоря уже о пшенице. Нет «подшкурной» воды, она ушла. Плюс заморозки на почве, которые тоже негативно повлияли на собранный урожай», – сказал глава государства.

«В этом году мы собрали только треть от зерновых. Очень сильно пострадали зерновые, кукуруза, косточковые насаждения», – уточнил Красносельский.

По его словам, сельское хозяйство – крайне важный сегмент экономики ПМР.

«Впервые с момента существования Приднестровья в 2019 году экспорт сельхозпродукции превысил экспорт электроэнергии. Это о многом говорит. Конечно, мы не получаем столько налогов и дохода от экспорта сельхозпродуктов, но это тенденция. Очень позитивная тенденция», – пояснил президент.