29.08.2020, Тирасполь, Михаил Рябов
 
Приднестровье, Россия, Сельское хозяйство
Просмотров:

Президент Приднестровья заявил о катастрофе из-за засухи


Небывалая засуха привела к катастрофической ситуации в сельском хозяйстве Приднестровья.

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Помимо пандемии, серьезный удар был нанесен по сельскому хозяйству. Старожилы не помнят такой засухи, начиная с 1946 года. Напомню, в 46-47 годах прошлого столетия была засуха и голод. Люди умирали от голода. У нас с июля 2019 года практически по август 2020-го не было дождей. Это катастрофа. У нас деревья высыхают, не говоря уже о пшенице. Нет «подшкурной» воды, она ушла. Плюс заморозки на почве, которые тоже негативно повлияли на собранный урожай», – сказал глава государства.

«В этом году мы собрали только треть от зерновых. Очень сильно пострадали зерновые, кукуруза, косточковые насаждения», – уточнил Красносельский.

По его словам, сельское хозяйство – крайне важный сегмент экономики ПМР.

«Впервые с момента существования Приднестровья в 2019 году экспорт сельхозпродукции превысил экспорт электроэнергии. Это о многом говорит. Конечно, мы не получаем столько налогов и дохода от экспорта сельхозпродуктов, но это тенденция. Очень позитивная тенденция», – пояснил президент.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть