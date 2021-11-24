Президент РАН: Российский проект «Прорыв» сделает невозможными Чернобыли и Фукусимы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские ученые готовятся внедрить технологии, которые сделают атомную энергетику абсолютно безопасной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, отвечая на вопрос, можно ли преодолеть человеческие фобии перед атомной энергетикой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«И тем не менее сейчас такой шанс появился. Речь о российском проекте «Прорыв», который должен устранить все фобии. Дело в том, что впервые будет реализован замкнутый ядерный цикл, который, по утверждению авторов проекта, гарантирует безопасность ядерной энергетики при любых ситуациях. Иными словами, никакие Чернобыли или Фукусимы невозможны в принципе», – сказала Сергеев «Российской газете».

По его словам, также будет решена проблема ядерных отходов.

«Они будут служить топливом для реакторов. Остаточная радиация возвращаемых из ядерного цикла отходов будет сравнима с естественным радиационным фоном. Кроме того, противники говорят о дефиците в природе урана-235, который используется в традиционных реакторах на тепловых нейтронах. Так вот, на новых реакторах можно применить уран-238, запасы которого огромны», – отметил глава РАН.

«Если мы к 2030 году запустим проект «Прорыв», и покажем то, что все фобии отбиваются, это может стать сильнейшим аргументом, чтобы признать атомную энергетику «зеленой», а возможно изменить всю картину «зеленой повестки». Кстати, мы не одиноки в борьбе за атомную энергетику. Весной этого года вышел 400-страничный отчет научного центра (Joint Research Centre) Еврокомиссии, детально анализирующий экологические аспекты ядерной энергетики и приводящий убедительные доказательства в пользу ее «зелености», – резюмировал Сергеев.