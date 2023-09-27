Президент Республики Сербской призвал избавить Боснию от иностранных интервентов

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Президент Республики Сербской и лидер правящего в нейСоюза независимых социал-демократов (СНСД) Милорад Додик предложил Хорватскому демократическому содружеству (ХДС) и бошнякской Социал-демократической партии (СДП) подписать Соглашение.

В тексте документа говорится о том, что в Боснии и Герцеговине необходимо установить полный суверенитет, что подразумевает конец иностранного интервенционизма.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», текст соглашения был разработан СНСД РС с целью найти сторонников в Федерации (бошянкско-хорватской) БиГ. И пока выбор боснийских сербов остановился на крупнейшей и старейшей партии боснийских хорватов, а также набирающей популярность светской бошнякской партии.

Соглашение приглашает стороны, подписавшие мирное соглашение по БиГ – Республику Сербия, Республику Хорватия, БиГ, Федерацию БиГ и Республик Сербскую – выступить с инициативой о прекращении существования института западного надсмотрщика за Боснией- Верховного представителя и его администрацией (OHR).

«Парламентская скупщина Боснии и Герцеговины, РС и Федерация Боснии и Герцеговины соответствующими актами положат конец иностранному интервенционизму. Что означает конец необходимости Совета по выполнению мирного соглашения, конец работы института Верховного представителя и прекращения мандата судей Конституционного суда БиГ, которые были избраны председателем Европейского суда по правам человека. И перейти к установлению полного суверенитета Боснии и Герцеговины», – говорится в документе.