Президент Республики Сербской призвал избавить Боснию от иностранных интервентов

Алексей Топоров.  
27.09.2023 15:30
  (Мск) , Белград
Просмотров: 115
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика, Республика Сербская


Президент Республики Сербской и лидер правящего в нейСоюза независимых социал-демократов (СНСД) Милорад Додик предложил Хорватскому демократическому содружеству (ХДС) и бошнякской Социал-демократической партии (СДП) подписать Соглашение.

В тексте документа говорится о том, что в Боснии и Герцеговине необходимо установить полный суверенитет, что подразумевает конец иностранного интервенционизма.

Президент Республики Сербской и лидер правящего в нейСоюза независимых социал-демократов (СНСД) Милорад Додик предложил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», текст соглашения был разработан СНСД РС с целью найти сторонников в Федерации (бошянкско-хорватской) БиГ. И пока выбор боснийских сербов остановился на крупнейшей и старейшей партии боснийских хорватов, а также набирающей популярность светской бошнякской партии.

Соглашение приглашает стороны, подписавшие мирное соглашение по БиГ – Республику Сербия, Республику Хорватия, БиГ, Федерацию БиГ и Республик Сербскую – выступить с инициативой о прекращении существования института западного надсмотрщика за Боснией- Верховного представителя и его администрацией  (OHR).

«Парламентская скупщина Боснии и Герцеговины, РС и Федерация Боснии и Герцеговины соответствующими актами положат конец иностранному интервенционизму.

Что означает конец необходимости Совета по выполнению мирного соглашения, конец работы института Верховного представителя и прекращения мандата судей Конституционного суда БиГ, которые были избраны председателем Европейского суда по правам человека. И перейти к установлению полного суверенитета Боснии и Герцеговины», – говорится в документе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть