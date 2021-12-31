Президент Республики Сербской: «С маленьким Додиком сводит счеты вся Америка»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В следующем году Республика Сербская продолжит борьбу за восстановление полномочий, предоставленных энтитету Дейтонскими соглашениями.

Об этом сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал изданию «Независне новине», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Лидер боснийских сербов заявил, что не боится санкций, и отметил, что Республика Сербская предложила платформу для переговоров с Федерацией БиГ по навязанным сербам решениям, но бошняки сами не хотят переговоров.

«Они думают, что после того, как они избавятся от Додика, придет кто-то, кто согласится со всем, что они хотят, и перенесет все полномочия на уровень БиГ, после чего сместят и его, – сказал Додик. – Я хочу сохранить нашу автономию. Я не хочу, чтобы кто большим грузом сидел у нас на шее, независимо от того, кто бы это ни был».

Лидер добавил, что в конце января новые правовые решения, касающиеся Высшего судебно-прокурорского совета РС, поступят в Народную скупщину РС.

«Мы отменим закон Эшдауна о запрете использования государственной собственности РС. Затем мы будем регулировать собственность РС, в первую очередь леса и сельскохозяйственные земли, с помощью нового закона, потому что мы утверждаем, что Конституционный суд при принятии решений [о передаче лесов, вод и недр РС в ведение Сараево] был абсолютно политически мотивирован», – сказал Додик.

На вопрос, не беспокоит ли его объявление санкций в отношении него, сербский член Президиума БиГ ответил, что уже несколько лет живет в режиме санкций.

«Это чушь, которую они сделали только для того, чтобы помешать мне приехать на инаугурацию президента США Дональда Трампа, которого я поддерживал…Я больше никогда не будет просить визу в Америку, а санкции против меня выглядят, как бессилие. Вся Америка сводит счеты с одним маленьким Милорадом Додиком! Иногда, когда я думаю над этим, то говорю себе: «Надо же, насколько ты могущественен!». И, если честно, это очень смешно», – заключил Додик.