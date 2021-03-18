Президент РФ: Крым будет самодостаточным и успешным

18.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Крым и Севастополь должны стать самодостаточными и успешными регионами с самыми высокими стандартами жизни.

Об этом, выступая на встрече с представителями общественности этих субъектов, заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы государства, за период нахождения в составе Украины инфраструктура полуострова была фактически уничтожена и сегодня Россия усиленно занимается ее восстановлением.

«Вы сами хорошо знаете, сколько всего еще нужно построить, отреставрировать, привести в порядок, сколько проблем накопилось за предыдущие десятилетия. Многие из них не решались или находились в загоне все эти годы. Это касается и водоснабжения и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры. Ничего не вкладывалось десятилетиями – только выкачивали отсюда ресурсы.

Нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед, создавать условия для достойной, комфортной жизни, быта, отдыха людей, расширять возможности в медицине, образовании, поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать инвесторов, чтобы экономика не замирала между туристическими сезонами, чтобы открывались новые рабочие места.

Безусловно, чтобы росли зарплаты и были востребованы специалисты, молодежь в самых разных областях. Чтобы Крым и Севастополь были самодостаточными, успешными, безопасными и современными регионами с самыми высокими стандартами жизни», – заявил Путин.