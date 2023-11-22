G20: Президент РФ ответил на лицемерную истерику Запада вокруг «агрессии против Украины»
Президент РФ Владимир Путин ответил участникам саммита G20, обвинившим Россию «в продолжающейся агрессии на Украине».
По мнению наблюдателей, он отвечал на лицемерно-обличительную речь британского премьера Риши Сунака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», – сказал Путин.
Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса.
«Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе – это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза – это не потрясает? А то, что Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, – это не потрясает?», – сказал Путин.
Лидер общественного движения «Третья сила», доктор политических наук Игорь Скурлатов поддержал президента – при условии полного присоединения «всей Малороссии к РФ».
«Другие выходы могут быть лишь временными перед очередной СВО. Ибо пока у Зеленского останется хоть квадратный метр земли под контролем – он оттуда день и ночь будет бомбить мирные русские города, как-то было в период с 2014 по 2022 год, унесший тысячи жизней мирных россиян из Донецка. Надо просто быть реалистом и понимать – необандеровскую хунту можно только истребить, а не перевоспитать. Так что – можно желать мира, но готовиться к дальнейшему витку военных действий с НАТО, что президент и делает, укрепляя обороноспособность страны», – написал Скурлатов в своем тг-канале.
Политолог Сергей Марков увидел в выступлении Путина обращение к странам Глобального Юга.
«Западные страны очень не довольны тем, что страны Глобального Юга не хотят изоляции России. Хотят прекратить войну на Украине, но в этой войне винят не одну Россию, а Запад и Россию. И даже больше винят Запад. А Россия не довольна тем, что страны Глобального Юга занимают слишком пассивную позицию, хотя ясно, что Запад на Украине ведёт неоколониальную политику и, по сути, против Глобального Юга», – написал Марков.
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