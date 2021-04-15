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15.04.2021, Москва, Андрей Соколов
 
Ближний Восток, Дзен, Ливия, Политика, Россия
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Президент РФ поприветствовал формирование Правительства национального единства в Ливии


Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Ливии Адб аль-Хамидом Дабибой поприветствовал формирование в стране переходного Правительства национального единства.

Глава РФ заметил, что Москва готова содействовать урегулированию ситуации в Ливии политическим способом. Это поможет достигнуть долгосрочной стабильности в регионе и позволит начать социально-экономическое развитие государства.

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В ходе переговоров стороны также договорились заняться улучшением двусторонних отношений в различных областях.

Сегодня у Адб аль-Хамида Дабибы также были запланированы встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили темы, вызывающие взаимный интерес.

 

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