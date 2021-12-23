Президент РФ: Тех, кто готов разговаривать с нами, на Украине убивают

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россия готова устанавливать добрососедские отношения с Украиной «любой ценой», но это практически невозможно.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на большей пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством с учетом того, что они делают. Практически невозможно. Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в добрососедском ключе. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит закону и конституции Украины, или просто убийства ни улице. Убийц никто не ищет. В Одессе людей заживо сожгли. Кто-то хоть пальцем пошевельнул, чтобы найти преступников? Ничего подобного. У нас нет шансов работать с теми людьми, которые хотят выстраивать отношения. Их уничтожают», – сказал Путин.

По его мнению, на Украине царит бедность, и население ненавидит правительство.

«Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Когда депутаты Рады приезжают в регионы, пенсионеры говорят: за что вы нас уничтожаете. И плюются в экран, глядя на бравурные заявления сегодняшнего киевского режима», – резюмировал президент РФ.