Президент РФ: Тех, кто готов разговаривать с нами, на Украине убивают

23.12.2021  17:43 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Политические убийства, Россия, Украина
Новости Украины

Россия готова устанавливать добрососедские отношения с Украиной «любой ценой», но это практически невозможно.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на большей пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова устанавливать добрососедские отношения с Украиной «любой ценой», но это практически невозможно. Об...

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«Как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством с учетом того, что они делают. Практически невозможно. Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в добрососедском ключе. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит закону и конституции Украины, или просто убийства ни улице. Убийц никто не ищет. В Одессе людей заживо сожгли. Кто-то хоть пальцем пошевельнул, чтобы найти преступников? Ничего подобного. У нас нет шансов работать с теми людьми, которые хотят выстраивать отношения. Их уничтожают», – сказал Путин.

По его мнению, на Украине царит бедность, и население ненавидит правительство.

«Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Когда депутаты Рады приезжают в регионы, пенсионеры говорят: за что вы нас уничтожаете. И плюются в экран, глядя на бравурные заявления сегодняшнего киевского режима», – резюмировал президент РФ.

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