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Новоназначенный президент Российской футбольной премьер-лиги Александр Алаев, который раньше отказывал крымским клубам в участии в российских чемпионатах, заявил, что интеграция Крыма в российский футбол неизбежна.

Но нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА, не ставить ультиматумы, иначе это отразится на российском футболе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении последних 8 лет Крым является особой зоной развития футбола УЕФА. К сожалению, сейчас можем констатировать, что наши коллеги из ФИФА и УЕФА не сделали ничего для развития футбола. Мы вели диалог, мы пришли к определенным решениям. Но, к сожалению, 24 февраля диалог закончился. Недавно он восстановился, это неофициальные переговоры. Если коллеги из ФИФА и УЕФА не смогли выполнить задачу по развитию футбола в Крыму, этим должны заниматься организации и министерства в России. Я уверен, что крымский футбол в ближайшее время будет интегрироваться. Но важно не сжигать мосты. Нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА, не ставить ультиматумы. Прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на нашем футболе. Ситуация менялась и с нашей стороны, и со стороны коллег. На сегодняшний день интеграция крымского футбола в российский неизбежна», – цитирует Алаева sports.ru.

Позицию Алаева раскритиковал экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов. Во-первых, отметил он, Крым – это часть Российской Федерации, и плевать какой зоной полуостров считают в УЕФА. Во-вторых, какой еще инфраструктуры в Крыму ждал Российский футбольный союз от европейской и международной ассоциации? В-третьих, каким таким решениям могло помешать 24 февраля, если решение об участии крымских команд в матчах принимать должна Москва, а не Брюссель или Вашингтон?

«Недавно диалог возобновился». Какой диалог, с кем? – удивляется Долгов. – С теми, кто абсолютно незаконно исключил наши команды из еврокубков? Исключил нашу сборную из стыковых матчей за право участвовать в ЧМ-2022? С теми, кто ограбил русские клубы на десятки миллиардов рублей, разрешив легионерам приостанавливать контракты? Вы нормальный человек?».

Не сжигать мосты нужно с теми, кто готов выстраивать партнерские, равноправные отношения, убежден Долгов.

«Но с жуликами и грабителями, засевшими сегодня в ФИФА и УЕФА, переговоры могут быть только одни: сперва вы компенсируете нам потери от исключения наших команд и нашей сборной, возвращаете клубам потери от ухода легионеров, а вот потом можем разговаривать и договариваться. В противном случае и вы, и г-н Дюков – либо обычные терпилы, которым можно мочиться в лицо, а они будут говорить про божью росу, либо вы намеренно, сознательно играете на стороне антироссийских международных структур, а это уже ряд статей УК РФ», – заключил эксперт.