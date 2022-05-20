Президент России посмертно наградил «Моторолу» орденом Мужества

20.05.2022  16:18 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия


Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно погибшего в 2016 году командира батальона «Спарта» героя ДНР Арсена Павлова, более известного по позывному «Моторола».

Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно погибшего в 2016 году командира батальона...

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«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников», – говорится в указе.

«Справедливое решение Президента Российской Федерации. Арсен Павлов мужественно защищал не только Донбасс, но и Большую Россию», – комментирует на своей странице глава ДНР Денис Пушилин.

В самом начале конфликта в Донбассе тридцатилетний Арсен Павлов возглавил подразделение ополчения «Спарта». Участвовал в боях за Славянск, Иловайск, Донецкий аэропорт. Погиб 16 октября 2016 года в результате теракта в подъезде своего дома в Донецке.

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