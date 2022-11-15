Президент России присвоил звания воинской и трудовой славы городам Донбасса

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Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы».

Текст соответствующих указов опубликован на официальном сайте Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Звание присвоено «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные их защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Также президент РФ присвоил сегодня звание «Город трудовой славы» в числе других населенных пунктов Горловке и Луганску «за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Тема обсуждалась сегодня на заседании оргкомитета «Победа». Там президент напомнил, что процесс присвоения звания «Город воинской славы» был завершён в 2015 году. Его удостоены 45 российских городов.

«Сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной армии, сыграли в победе над нацизмом огромную роль. Обращаю внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть города новых субъектов Федерации. Их заявки на получение высокого статуса ещё раз подчёркивают общность нашей исторической памяти, единство исторического пространства», – сказал Путин.

Президент РАН Геннадий Красников обратил внимание на проявления массового героизма при освобождении Мелитополя и Мариуполя.

«Переход Мелитополя под контроль российских Вооружённых Сил уже 1 марта 2022 года решил важнейшую геополитическую задачу – обеспечил безопасность Крыма. Мариуполь в восприятии нашего общества – он по праву стал символом воинской славы, мужества и стойкости. В современной истории России жители города стали активными сторонниками «Русской весны» на Донбассе», – сказал Красников.

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил земляков.

«Присвоение почетных званий Горловке и Мариуполю – это не только дань памяти героическому прошлому, но и важный мостик в будущее. Следующие поколения должны также, зная историю, отстаивать свою землю, беречь Россию», – написал он в своем ТГ-канале.

«Жители Горловки являются истинными патриотами Донбасса, настоящими патриотами России, людьми труда, которые изо дня в день не словом, а делом доказывают свою преданность избранным профессиям и трудовыми подвигами прославляют родной город, Донецкую Народную Республику и Россию!», – написал мэр Горловки Иван Приходько.

«Россия продолжит на государственном уровне защищать историческую память и наши традиционные ценности, потому что это – основа национального суверенитета», – заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, комментируя присвоение почетных званий.

«Подчеркну, что битва с неонацизмом возвращает исторически русские землю в орбиту отечественной истории, в единое историческое и символическое пространство с Россией. Присуждение этих почётных званий сейчас, во время СВО – это знак, что нашу общую историю с Луганском, Горловкой, Мариуполем и Мелитополем никто не сможет переписать. Нас объединяют общие самоотверженность и героизм в борьбе с фашизмом, так было и так будет!», – написал член Общественной палаты России Александр Малькевич.