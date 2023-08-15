Президент Румынии закрыл глаза на взрыв украинской мины и поклялся верности Киеву

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Россия представляет угрозу, а Черное море представляет собой стратегический интерес для НАТО.

Заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе торжественной церемонии, посвящённой празднованию Дня военно-морского флота Румынии в порту Констанца.

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«Мы находимся в непосредственной близости от агрессивной войны России против Украины, и недавняя эскалация, включая нападение на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае вблизи наших территориальных вод и cухопутной территории нашей страны, создает значительные риски для безопасности в Чёрном море», – сказал Йоханнис.

По его словам, это подчёркивает актуальность Румынии как опоры региональной стабильности.

«Стратегическое значение Черноморского региона для безопасности евроатлантического пространства сегодня бесспорно, что было подчёркнуто и на недавнем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе», – отметил президент Румынии.

Он утверждает, что Румыния представляет собой «важный центр тяжести усиленного потенциала сдерживания и обороны НАТО», а присутствие и деятельность 5000 солдат союзников в стране «полностью демонстрируют наше союзническое единство, солидарность и непоколебимую приверженность положениям Североатлантического договора. в том числе в отношении коллективной обороны».

Глава Румынии заявил, что его страна продолжит оказывать многоплановую политическую и практическую поддержку Киеву

«Вместе с другими союзниками по НАТО Румыния будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, в её борьбе за мир и свободу. Как и прежде, мы будем оказывать многоплановую политическую и практическую поддержку Киеву как на двусторонней основе, так и путём участия в проектах НАТО, посвящённых Украине», – заверил он.

Йоханнис обещает участие Румынии в обучении украинских военных в рамках миссии военной помощи Европейского Союза и обустройство регионального учебного центра для пилотов F-16, который будет обучать румынских, союзных и украинских лётчиков.

«Параллельно мы продолжим координировать наши действия в рамках Евросоюза, чтобы эффективно справиться с многочисленными последствиями войны на Украине. Мы будем и впредь поддерживать европейский путь Киева и выступать за существенную европейскую помощь Украине на всех уровнях», – заявил президент Румынии.

В свою очередь, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отметил:

«Сегодня, более чем через полтора года после вторжения Российской Федерации в Украину, роль Румынии как партнёра НАТО в этом регионе Чёрного моря приобрела ещё большее значение, не только в отношении энергетических альтернатив Евросоюза после прекращения торговых отношений с Россией, но, прежде всего, в обеспечении транзитных путей для экспорта зерна из Украины и в качестве ключевой позиции в стратегии безопасности НАТО, для консолидации восточного фланга Альянса».

Румынский премьер-министр пафосно провозгласил:

«Моя обязанность как премьер-министра Румынии состоит в том, чтобы обеспечить необходимые ресурсы для оснащения и модернизации румынских военно-морских сил, а также для обучения военных в этих структурах, которые обеспечивают национальную оборону всего региона».

Чолаку напомнил, что бюджетные ассигнования румынского правительства на оборону увеличились с этого года до 2,5% от ВВП.

«Уверяю вас, что мы сохраним этот уровень и в ближайшие годы, несмотря на экономические вызовы, с которыми мы столкнёмся. Это важное и необходимое обязательство в нынешнем геостратегическом контексте, в котором мы находимся», – продекларировал он.

День румынского военно-морского флота традиционно празднуется 15 августа, когда Румынская православная церковь по григорианскому календарю отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы, считающейся в Румынии покровительницей моряков.

14 августа румынские СМИ сообщили о взрыве в Чёрном море в районе причала на румынском курорте Костинешть. Затем поступило сообщение об обнаружении «второй мины», дрейфующей в том же районе, однако позднее представитель ВМС Румынии, полковник Корнелиу Павел информировал, что в этом случае речь идёт не о мине, а о «большом бревне».

О причинах утреннего взрыва в Костинешть разъяснений дано не было. Вероятно, румынским официальным лицам и СМИ поступила команда с Запада спускать на тормозах дело об украинских минах, взрывающихся вблизи своего побережья, где в настоящее время отдыхают сотни тысяч людей.