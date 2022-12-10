Президент Сербии: Белград потребует допустить сербскую армию и полицию в Косово

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград потребует от международных сил KFOR (формально – миротворцы, фактически – оккупационный западный контингент) допустить сербскую армию и полицию на территорию захваченной албанскими сепаратистами провинции Косово. Это вряд ли будет реализовано – с учетом того, что независимость сепаратистского образования признали США и другие страны НАТО. У Белграда фактически не осталось силовых рычагов для защиты населения сербских анклавов, куда в последние дни вводятся подразделения албанского спецназа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Александр Вучич вечером 10 декабря выступил с обращением к нации в связи с эскалацией напряжённости в Косово. Сербский лидер заявил, что согласован текст требования, которое будет отправлено командованию KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово – прим.) – обеспечить распределение военнослужащих и полиции Сербии на территории Косово и Метохии.

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«Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН подтверждает возможность возвращения определённого количества – до 1000 – сербских военнослужащих и полицейских для распределения на территории Косово и Метохии. До настоящего момента таких разговоров с KFOR не велось», – заявил Вучич.

Он отметил, что не имеет иллюзий и знает, что KFOR откажет в данном требовании, хотя и обязан его принять.

«Это не возможность, это обязательство KFOR» – подчеркнул президент Сербии.

«Они найдут бесчисленное количество причин, хотя у них нет на это права, будут говорить как они «контролируют ситуацию» и что в этом нет нужды», – сказал Александр Вучич.