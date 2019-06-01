Президент Сербии: ЕС покрывает новую выходку албанских сепаратистов Косово

01.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Президент Сербии Александр Вучич подверг резкой критике ведущие страны Евросоюза, которые предпочитают никак не реагировать за публичные заявления верхушки албанских сепаратистов Косово об отказе от формирования сообщества сербских муниципалитетов в крае.

«Я абсолютно шокирован, что никто ни слова не сказал по поводу документа, который подписан в Брюсселе, соблюдение которого гарантировал ЕС», – сказал Вучич.

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Официальный Белград, не признающий провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин (ССО), подписанное сторонами в августе 2015 года. Сообщество должно было обладать собственной символикой, полномочиями в местном самоуправлении и другими атрибутами автономии. В результате отказа косовских депутатов ратифицировать соглашение и многочисленных инцидентов в парламенте и вокруг него, оно до сих пор не сформировано.

«Показательно, что обо всем молчат немцы, англичане, французы и Брюссель. Там этот документ подписали Тачи и Дачич в присутствии Кэтрин Эштон. Конечно, там был не святой Петр, но Эштон в качестве высокого представителя ЕС. Если ЕС не в состоянии гарантировать выполнение соглашения, в составлении которого сам и участвовал, пускай об этом скажут, и мы будем знать, что эти соглашения не имеют никакой правовой силы», – сказал Вучич.

Он выразил недоумение тем, что Евросоюз хранит молчание в ответ на агрессивные заявления албанских вождей из Приштины. Одновременно Еврокомиссия включает в отчет по ситуации в Сербии цитирование обращения одного из спонсоров прозападного майдана в Белграде Драгана Джиласа. Последнего наблюдатели уже давно подозревали в расшатывании ситуации в Сербии для ослабления позиций в переговорах по Косово.

Вучич предупредил, что отказ от соглашения по сербским муниципалитетам в Косово «внесет дополнительную напряженность и принесет много проблем всем сторонам».

«Но нам важно, чтобы ЕС по этому вопросу проинформировал нас, вместо того, что информировать о всякий глупостях, которые пишут некоторые политические олигархи (намёк на упомянутый выше отчёт с цитированием Джиласа, – ред.). Было бы хорошо проинформировать нас о том, на что мы потратили много времени и энергии, чтобы успокоить ситуацию», – подчеркнул президент Сербии.

Реакция на слова Вучича появилась сегодня утром, правда, не из Европе. Посольство США в ответ на слова президента Сербии сообщило в аккаунте в Твиттере: «Соединенные Штаты поддерживают полное выполнение всех обязательств, взятых в ходе брюссельского диалога, включая обязательства по созданию Сообщества сербских муниципалитетов».

Возможно, тем самым власти США пытаются смягчить ситуацию или выиграть время. На фоне новых территориальных претензий албанской верхушки не очень верится в возможность реализации Приштиной мирных соглашений, предполагающих компромисс.