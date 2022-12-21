Президент Сербии: Мы пересмотрим отношения с Турцией из-за поставок Приштине БПЛА «Байрактар»

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Намерения Турции продать Приштине беспилотники «Байрактар», несомненно, повлияют на отношения Белграда с Анкарой.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Вучич, который находится с официальным визитом в Баку, прокомментировал информацию о том, что Турция планирует поставки беспилотников «Байрактар» самопровозглашённой «Республике Косово».

«Это для нас нелёгкое и неприятное известие, и оно повлияет на наши отношения, хотя мы весьма уважаем президента Эрдогана», – сказал президент Сербии.

Он добавил, что со стороны Турции это было бы нарушением международного права. Александр Вучич высказал надежду, что вскоре Сербия сможет производить значительное количество дронов-камикадзе и других беспилотных летательных аппаратов.

Ранее покупку партии беспилотников «Байрактар» у Турции подтвердил «министр регионального развития» Косово Фикрим Дамка.

«Этот вопрос у нас на повестке дня», – сказал он, отметив, что речь идёт об ударных беспиотниках.

Обнародование планов властей в Приштине о закупках ударных беспилотников в Турции явно санкционировано в Анкаре с целью поставить Александра Вучича в более жёсткие условия в ходе визита в Баку.

23 ноября 2022 года в Белграде президенты Сербии и Азербайджана заключили соглашение о стратегическом партнёрстве двух стран, однако теперь в Турции прозрачно намекают, что без её одобрения реализация подобных договорённостей невозможна.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич признал ошибочной свою политику в отношении Косово на протяжении последних 10 лет.