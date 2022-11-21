Президент Сербии: Нам предстоят трудные дни в Косово и Метохии

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Переговоры Белграда и Приштины с участием представителей ЕС закончились ничем, албанская сторона не идёт ни на какие компромиссы.

Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Брюсселе вечером 21 ноября безрезультатно завершились многочасовые переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем, «премьером Республики Косово» Альбином Курти, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком. Обсуждалось урегулирование кризиса в Косово, где с завтрашнего дня приштинские власти хотят штрафовать водителей, отказавшихся сменить автомобильные номера на выданные властями «Республики Косово».

«Сегодня всем было ясно, кто вёл себя конструктивно и призывал к миру. В силу непонятных мне причин мы не пришли к соглашению. Десять раз мы соглашались на изменение текста, а албанская сторона нет», – заявил Александр Вучич.

Он рассказал, что в качестве компромисса Приштине было предложено отказаться от намерения штрафовать косовских сербов, не желающих ездить с номерами с «государственными символами» самопровозглашенной «Республики Косово», а Белграду – перестать выдавать номера с обозначением Косовской Митровицы (главный город населённого преимущественно сербами севера автономного края Косово и Метохия). Сербия готова пойти на такой шаг, но требует исполнения властями в Приштине Брюссельского соглашения от 2013 года, предусматривающего создание Сообщества сербских муниципалитетов.

«Нас ждут бессонные ночи и трудные дни», – заявил Александр Вучич. Он также сообщил, что дождётся позиции Жозепа Борреля, и выступит с обращением к сербской нации.

При этом министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что напряжение на территории Косово и Метохии растёт, и «если поджечь спичку, полыхнёт воздух».

«В случае приказа Верховного главнокомандующего Александра Вучича армия Сербии готова предпринять все меры для защиты нашего народа в Косово и Метохии. Вы полагаете, что мы в Нови-Саде и Белграде будем сидеть по кафе и смотреть Чемпионат мира по футболу? Новых погромов сербов мы не допустим. Коридор наших маневров узок, но пусть лучше никто не заставляет Сербию раскрывать карты, что будет предпринято в том или ином случае – и какие планы А, В и С у нас есть. Мы работаем над тем, чтобы продолжать переговоры», – отметил Милош Вучевич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич признал ошибочной свою политику в отношении Косово на протяжении последних 10 лет.