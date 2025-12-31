Президент Сербии: Нападение на резиденцию Путина – старая традиция НАТО
Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения об атаке резиденции Владимира Путина на Валдае, напомнив, что нечто подобное уже было в истории Югославии во время агрессии НАТО.
«Мы должны сделать все возможное для сохранения мира и стабильности. Я не думаю, что решение заключается в том, чтобы целенаправленно нападать на лидеров стран, если это, конечно, правда, потому что у меня недостаточно разведывательной информации», – сказал Вучич.
По его словам, нападения на резиденции лидеров неугодных государств – в традиции блока НАТО.
«Не считаю лишним напомнить вам, что Милошевич был мишенью в 1999 году. Некоторые другие политические деятели считали, что имеют право нападать на кого угодно. Потому это не история сегодняшнего или вчерашнего дня. Это все та же старая кухня», – отметил президент Сербии.
