Президент Сербии назначил дату выборов – ЕС не в силах организовать майдан

05.05.2020, Белград, Алексей Топоров

После встречи с представителями девяти партий, готовых принять участие в выборах в этом году, президент Сербии Александр Вучич назначил новую дату перенесенных из-за ЧП выборов, которые должны были состояться 26 апреля.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обсудили, как и каким образом лучше, соблюдая Конституцию и законы нашей страны, назначить дату выборов, – заявил Александр Вучич. – И приняли идею некоторых политических партий, которые просили дополнительные пять или шесть дней для предвыборной агитации, назначив выборы в Республике Сербия на 21 июня. Речь идет о парламентских и местных выборах».

При этом президент Сербии отметил, что при проведении предвыборной кампании обязательно будут учтены рекомендации эпидемиологов.

«Совершенно очевидно, что в мае митингов не будет, ни крупных, ни в закрытых пространствах, – сказал сербский президент. – В июне мы будем ждать мнения эпидемиологов, и надеемся, что тогда можно будет проводить митинги. В любом случае, это будет зависеть не от нас, а от уровня эпидемии. Мы составим руководство по проведению выборов, и будем консультироваться с профессионалами (медиками – ред.), как обеспечить безопасное выполнение избирательных действий…

Для меня, как президента Республики Сербия, после этого трудного периода важно обеспечить демократическую атмосферу и обеспечить избрание парламента и правительства, которые будут служить интересам граждан Сербии».

Слова и решения президента Сербии ожидаемо вызвали критику у представителей внесистемной оппозиции, которая намерена бойкотировать выборы, как изначально «нечестные», но при этом весьма «переживающих» за выборный процесс.

«Объявленный бойкот (внесистемной оппозицией – ред.) предстоящих выборов не имеет такой силы, как до пандемии коронавируса, хотя я не вижу, чтобы что-то серьезно изменилось, – заявил лидер Партии свободы и правды, входящей в «Союз за Сербию» Борко Стефанович. – Все стало хуже, для нормальных выборов 21 июня нет никаких – ни медицинских, ни политических условий».

О том, что «все изменилось» осознал и входящий в «Союз за Сербию» лидер «Движения свободных граждан» скандальный актер Сергей Трифунович, который заявил, что его политическая сила пойдет на выборы.

«Вучич изначально исходит из того, что кампанию нужно завершить в оперативные сроки. Это связано с тем, что она была прекращена с момента введения чрезвычайного положения, где-то за шесть недель до заявленной даты проведения выборов», – прокомментировал «ПолитНавигатору» политическую ситуацию в Сербии директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта balkanist.ru Олег Бондаренко.

«И теперь, когда он объявляет о дате проведения выборов, он оставляет больше, чем шесть недель на предвыборный период. Был снижен проходной барьер, чему я очень рад.

Теперь он составляет три процента, это означает, что может сохраниться в парламенте Сербская радикальная партия (старейшая патриотическая партия страны – ред.), и еще ряд политических сил смогут претендовать на прохождение в парламент. Да, у них, скорее всего, больших фракций не будет, но политическое представительство будет обеспечено довольно широкое», – отметил Бондаренко.

По мнению эксперта, сербская внесистемная оппозиция постоянно действует в режиме провокации, поэтому какие-то дополнительные инциденты перед выборами исключать нельзя. Но возможности внесистемщиков ограничены, они не являются влиятельным политическим субъектом.

«Скорее это сборище политических отставников, которым обидно, что они долгое время были властью в Сербии, а потом что-то сломалось, и они быть этой властью перестали, – отметил Бондаренко. – Чтобы понять будут ли предприняты попытки организовать волнения, нужно будет послушать заявления представителей Евросоюза накануне выборов. И тогда можно сделать какие-то выводы. Хотя, я думаю, что ЕС в сложившейся для себя непростой ситуации вряд ли пойдет на конфронтацию с официальным Белградом».