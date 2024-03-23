Президент Сербии о теракте в Москве: Всё идёт по худшему сценарию к Мировому конфликту

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Президент Сербии Александр Вучич считает, что бойня в Москве является трагическим событием, последствием котором станет эскалация конфликта на Украине и приближение к мировой войне.

Об этом сербский лидер рассказала в эфире ТВ Прва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич подтвердил, что назначил на завтра заседание Совета национальной безопасности, добавив, что для этого есть несколько причин, но самой главной из них является теракт в Москве.

Он выразил соболезнования гражданам и руководству России, и высказал надежду, что террористы будут арестованы или ликвидированы.

«7 марта американское посольство призвало своих граждан не ходить в торговые и развлекательные центры в России, после чего об этом заявили посольства Великобритании и других западных стран. Значит, их спецслужбы перехватывали определенные разговоры, они знали, что что-то готовится (и, следовательно, не передали сведения российским спецслужбам? – ред.). В любом случае это трагическое событие, имеющее неисчислимые последствия», – подчеркнул Вучич.

Вучич предположил, что кто-то будет заявлять, что теракт совершили исламисты, кто-то станет винить Киев, а Киев начнет винить Москву, но нет сомнений, что после произойдёт дальнейшая эскалация конфликта на Украине.

«Я считаю, что с каждым днем ​​мы приближаемся к крупному мировому конфликту, крупнейшему в истории, который может унести больше жизней, чем Вторая Мировая война. Все идет по худшему сценарию», – заявил он.

Также президент Сербии подверг критике работу силовиков во время прошедшего в Москве товарищеского матча между сборными России и Сербии, отметив, что его старший сын и по сей день находится в российской столице.

«Вчера я видел ошибки во время игры, и не должно повториться так, чтобы кто-то посторонний прошел на вашу часть поля. Это может случиться здесь (в Сербии), но не в стране, которая находится в состоянии военного конфликта…. Завтра у нас матч «Црвена Звезда» – «Зенит», и вы знаете, что для нас это очень рискованный матч по многим причинам. Мы сделаем все возможное, чтобы птица мимо не пролетела, и никто не смел угрожать ни нашим гостям, ни хозяевам, ни кому угодно. И пусть они (организаторы терактов, – ред.) подумают об этом сейчас, если они задумали что-то сделать. Мы будем беспощадны к любому, кто составляет угрозу нашим гражданам», – заявил Вучич.