Президент Сербии обнародовал свой план сдачи страны Западу

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Внеочередные парламентские выборы, которые пройдут в Сербии 17 декабря, могут оказаться не последним досрочным голосованием.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что если его партия не сможет сформировать новое правительство, то он объявит досрочные выборы главы государства.

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Александр Вучич в последние дни откровенно радует Запад, который требует от Сербии отказа от многовекторной политики и слияния с «демократическим миром».

Так, 21 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он и сербский президент Александр Вучич на переговорах говорили, в частности, о перспективах возобновления военных учений НАТО и Сербии.

«За завтраком и на встрече мы обсудили возможность возобновить совместные военные учения. НАТО и Сербия ранее проводили такие учения», – сказал Столтенберг в Белграде.

Он также выразил надежду на то, что НАТО и Сербия вновь организуют учения по гражданской обороне. Столтенберг добавил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества сторон.

В свою очередь, Вучич назвал сотрудничество Белграда с НАТО, которое фактически оккупирует сербский автономный край Косово и Метохия, «хорошим».

«Что касается возможных учений, я подам заявку от правительства Сербии командованию ВС с целью рассмотреть возможность возобновить совместные учения с НАТО и другими партнерами», – сказал президент Сербии.

При этом России и Китая среди этих партнёров Вучич не назвал. Однако Москве пришлось сделать хорошую мину при плохой игре.

«Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия. Разумеется, наилучший способ выстраивать отношения – это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением. У нас же с Сербией свои отношения, особые отношения, особые партнерские. Действительно, мы высоко их ценим и будем и дальше их развивать», – заявил 24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А 27 ноября Александр Вучич сказал, что готов нести ответственность за поражение своего списка «Александр Вучич – Сербии нельзя останавливаться» (Сербская прогрессивная партия и партнёры) на выборах 17 декабря, и в этом случае назначит выборы президента.

«Если оппозиция победит на выборах в Сербии и Белграде, мы поздравим их в тот же вечер с победой. И в тот же вечер я назначу дату в январе, феврале или марте, когда уйду в отставку, чтобы у нас было достаточно времени для проведения президентских выборов в мае или сентябре, или когда захочет оппозиция», – заявил президент Сербии.

При этом прозападные оппозиционеры практически гарантировали себе победу в столице Сербии, и близки к тому, чтобы опередить Вучича на общенациональном уровне.

По словам самого сербского лидера, в данный момент список правящей партии «Александр Вучич – Сербии нельзя останавливаться» обгоняет своих политических конкурентов на предстоящих парламентских выборах лишь на 3,5-4%.

«Это очень близко. Если в ближайшие 20 дней оппозиции удастся отыграть на 3% больше, а мы потеряем 3%, они опередят нас на 1-2%, и тогда мы с Союзом воеводинских венгров окажемся на грани того, сможем ли сформировать будущее правительство или нет», – сказал Александр Вучич.

Политтехнологи президента Сербии объясняют такие его заявления попыткой мотивировать свой электорат. Однако сторонники Вучича весьма скептически оценили его предыдущие шаги – уход с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии, а особенно объявление досрочных парламентских выборов под давлением Запада. Кроме того, президент не смог защитить своего самого преданного соратника – русофила Александра Вулина, который вынужден был уйти с поста главы сербской спецслужбы из-за санкций США.

В целом же Вучич пытается максимально дистанцироваться от России. На саммите «Один пояс, один путь» в Пекине он не провёл встречи с Владимиром Путиным (хотя там с президентом РФ встречался премьер Венгрии, входящей в ЕС и НАТО). И хотя почти 80% сербов считают Россию самой дружественной страной, высказывать такие настроения публично невозможно. Скажем, граффити «Сила V правде» в центре Белграда просуществовало лишь несколько дней, потом его закрасили коммунальщики.

Но Запад, и в первую очередь США, публично требуют от Сербии официального отказа от дружбы с Россией, и введения санкций против Москвы. 28 ноября об этом прямо заявил американский посол в Белграде Кристофер Хилл.

«Сербия – страна, которая гордилась хорошими отношениями со странами всего мира, в том числе с Россией. Но совершенно нереально сохранять хорошие отношения с Москвой, которая создала огромные проблемы и тем самым ясно дала понять всем, что следует делать», – заявил Хилл, призывая официальный Белград дистанцироваться от Кремля.

Пока никакой реакции МИД Сербии на эти недипломатичные слова нет, и ожидать её не приходится. И дело не только в том, что глава сербской дипломатии Ивица Дачич во главе списка своей Социалистической партии ныне занят, в первую очередь, избирательной кампанией.

В Белграде просто продолжают «рубить по частям хвост» сербского суверенитета. В 2013 году Дачич и Вучич подписали так называемые «Брюссельские соглашения» с Приштиной, которые привели к полной утрате контроля центральных властей Сербии над Косово и Метохией. Ныне же президент страны просто виляет хвостом перед Западом – и готов передать его ставленникам контроль над Сербией, чтобы самому избежать принятия решений.