Президент Сербии обвинил Запад в двойных стандартах по Белоруссии

01.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич резко отреагировал на информацию о том, что спецслужбы США при помощи Дании прослушивали руководство Германии.

Международный информационный скандал возник после публикации Süddeutsche Zeitung про то, как Агентство национальной безопасности США в 2012-2014 годах при помощи Дании прослушивало разговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, министра иностранных дел (нынешнего президента) Франка-Вальтера Штайнмайера, кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка.

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«Это скандально! Представьте, если бы это сделала Белоруссия, прослушивала Ангелу Меркель, – какие бы санкции ввели против Белоруссии!» – прокомментировал информацию о прослушке Александр Вучич в эфире телеканала Happy.

«Если бы Лукашенко прослушивал Ангелу Меркель при помощи России, что бы сделали с Россией и Белоруссией? А оказалось, что Ангелу Меркель прослушивали американцы при помощи Дании – и ничего, потому что принципов не существует. Никаких принципов, никакого права в международных отношениях давно не существует», – констатировал президент Сербии.