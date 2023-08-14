Президент Сербии пообещал не легализовывать ЛГБТ

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В Сербии, несмотря на премьер-министра – лесбиянку и регулярные гей-парады, законодательно их права поддерживаться не будут.

Об этом президент страны Александар Вучич заявил ТВ Пинк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич в ходе телеэфира четко дал понять, что содомитам при его правлении не следует рассчитывать на какую-либо законодательную поддержку, а, следовательно, на легализацию.

«В Сербии, пока я являюсь президентом, я не подпишу ни единого закона или еще чего-нибудь, где будет возможно существование какого-то третьего пола, кроме мужского и женского, или что-то, что сейчас зовется гендерфлюид, когда один день ощущаешь себя женщиной, а другой – мужчиной», – заявил президент Сербии.

При этом он вывел из под атаки западной прессы и собственных прозападных либералов премьер-министра Ану Брнабич, которая является открытой лесбиянкой и уже не первый год состоит в отношениях с женщиной.

«Когда представители ЕС нападают на нас из-за таких решений, пусть нападают на меня, а не на Ану Брнабич, которая выступает за это [легализацию однополых союзов]. Я считаю, что мы традиционное общество. Мне не мешают представители ЛГБТ. Но все то, о чем мы сейчас разговаривали, пока я являюсь президентом, невозможно», – сказал сербский лидер.

На его слова уже отреагировали организаторы Belgrade Pride – гей-парада, который ежегодно проходит в сербской столице, несмотря на возмущение большого количества горожан.

«Президент не имеет права разделять и дискриминировать граждан на основании своего личного мнения…. На основании личных симпатий политиков законы принимаются в автократических и диктаторских режимах, а президент Вучич утверждает, что Сербия не такая. Напоминаем президенту, что принятие Закона об однополых союзах является международным обязательством Сербии, что оно включено в планы действий Министерства по правам человека, меньшинств и социального диалога, и что правительство уже несколько раз обещало принять этот закон», – говорится в заявлении Belgrade Pride.

Гей-парад в Белграде будет проходить с 4 по 10 сентября этого года.

Белградцы против гей-парада в родном городе.