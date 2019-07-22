Президент Сербии принял нового посла России

22.07.2019, Москва, Елена Острякова

Новый посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко вручил сегодня верительные грамоты президенту страны Александру Вучичу.

Об этом сообщает сербский телеканал РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Церемония состоялась в Палате «Сербия», предназначенной для торжественных мероприятий. Боцан-Харченко, который является специалистом по Балканам, обращаясь к президенту на сербском языке, отметил, что для него большая честь передать верительные грамоты главе государства. Посол подчеркнул, что намерен работать над дальнейшим развитием сотрудничества России и Сербии, которое уже сейчас находится на необычайно высоком уровне.

В свою очередь, сербский президент оценил решение Владимира Путина назначить послом в Сербии именно Боцана-Харченко.

«Это говорит о значении, которое Путин придаёт нашей стране и нашей дружбе, а также о желании и дальше развивать наше двустороннее сотрудничество. У нас были хорошие отношения и с предыдущим послом, и мы будем выстраивать ещё более крепкие с вами и с Российской Федерацией», — сказал Вучич.

Президент отметил, что Белград гордится близкими отношениями с Москвой и подчеркнул, что Россия является одной из немногих стран, которые проводят независимую внешнюю политику. Лидер Сербии положительно оценил рост товарооборота с Россией и выразил надежду на его дальнейшее увеличение.

Вучич обсудил с послом тупиковую ситуацию с переговорами Белграда и Приштины, и другие события на Балканах, выразив озабоченность по поводу ситуации в Косово и Метохии.