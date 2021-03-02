Президент Сербии привез вакцину от коронавируса в недружелюбное Сараево

02.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Сараево, чтобы передать Федерации Боснии и Герцеговины пять тысяч доз вакцин AstraZeneca.

Ранее Республика Сербская (БиГ) получила от Сербии вакцины «Спутник V», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Сербии лично привез в сараевский аэропорт «Бутмир» пять тысяч доз англо-шведской вакцины AstraZeneca. Подобный выбор был связан с тем, что идя на поводу западных кураторов, руководство Федерации (бошнякско-хорватской) Боснии и Герцеговины отказалось от применения российской «СпутникV», которая до сих пор официально не зарегистрирована в ЕС, но при этом успешно применяется в другом энтитете БиГ – в Республике Сербской.

В то же время европейская программа вакцинирования COVAX, которая должна реализоваться при содействии ВОЗ, буксует, не начав работать и по сей день.

В аэропорту «Бутмир» Александра Вучича встречали сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, бошнякский Шефик Джаферович, а их фальшивый хорватский коллега (избран голосами бошняков и не признается местной хорватской общиной за своего лидера) Желько Комшич на встречу опоздал.

Джаферович и Комшич в ходе общения с Вучичем имели довольно обескуражанный и потерянный вид, поскольку в своем публичной риторике отзывались о нем неизменно негативно.

«Спасибо за такую ​​помощь, особенно в обстоятельствах неопределенности в отношении с COVAX и с закупкой вакцин», – был вынужден выразить благодарность Комшич в ходе совместной пресс-конференции в аэропорту.

«Солидарность, уважение, признательность, решение открытых вопросов посредством соглашения и применение международного права, когда соглашение невозможно – это принципы, на которых мы хотим строить отношения», – также довольно своеобразно прокомментировал широкий жест сербского президента Джаферович.

«Я счастлив, если мы спасем этим пять, десять или двадцать жизней, – прокомментировал свой поступок Вучич. – Это важное и большое дело. Поскольку мы живем рядом друг с другом, у нас нет никого ближе. Даже сегодня, когда мы все ожидаем и полагаемся на помощь более сильных.

Мы сильнее, когда у нас есть общий голос в разговоре с Брюсселем, всем миром, когда мы вместе указываем на проблемы. Важно, чтобы мы работали вместе. Мы можем двигаться вперед намного быстрее вместе, если будем добиваться вместе и доверять друг другу. Когда мы поймем, что мы сила, у нас будут самые высокие темпы роста в Европе. Такова политика Сербии».

Также сербский президент предложил через два–три месяца провести в Белграде саммит «Сербия и БиГ», собрав руководство и бизнесменов обеих стран.

«Это был бы самый крупный саммит, который мы когда-либо проводили, саммит доверия и открытости. Давайте посмотрим, как в будущем открыть наши границы друг для друга, увеличить объем торговли, чтобы мы могли повысить зарплаты и пенсии нашим гражданам», – сказал Вучич.

Отвечая на едкие вопросы сараевских СМИ о том, что Сербия якобы поставила в Федерацию БиГ самую дешевую вакцину, президент Сербии сказал следующее:

«Я хочу сказать про вакцины для Федерации БиГ, потому что я вижу, что у некоторых есть возражения, какую бы вакцину вы ни захотели, попросите – мы вам доставим. Сейчас заказали Moderna, у нас будет пять видов вакцин. Все, что хотят граждане БиГ, мы доставим вам…

Давайте не будем обвинять друг друга перед европейскими и мировыми чиновниками, давайте не будем говорить за спиной плохо друг о друге, потому что мы больше всего нуждаемся друг в друге, потому что мы живем рядом друг с другом. У нас нет никого ближе».