Президент Сербии решил поддержать православных Черногории

02.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Сербии Александр Вучич проведет православный Сочельник с православными сербами на севере Черногории по благословению Патриарха Сербской православной церкви Иринея.

Вучич примет участие в сожжении бадняка – связки дубовых веток – традиционного атрибута празднования Рождества в Сербии.

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Тем самым президент хочет «еще раз показать единство сербского народа в сохранении сербских святынь и сербской церкви». Политических заявлений он делать не будет.

Ожидается, что на торжестве будет присутствовать огромное количество православных сербов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Место, где Вучич встретит Сочельник, не разглашается из соображений безопасности. Все новогодние дни в Черногории продолжаются волнения, вызванные принятием антиправославного закона.

Так, 31 декабря после молебна о мире в кафедральном соборе Воскресения Христова в Подгорице, в котором приняло участие несколько тысяч человек, мужчины в штатском задержали группу подростков, сообщил Informer.

Черногорско-Приморская Митрополия заявила на официальном сайте, что располагает информацией о готовящихся со стороны полиции провокациях.

«Мы решительно осуждаем применение силы со стороны тайной полиции к ни в чем неповинным детям и призываем провести внутреннее расследование поведения сотрудников и наказать тех, кто избивал детей в эти праздничные дни перед Рождеством», – говорится в заявлении.

В тот же день полиция сообщила о задержании 45 человек якобы за нападение на правоохранителей.

Напомним, в ночь на 27 декабря парламент Черногории большинством голосов принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» на фоне массовых протестов по всей стране.

Голосов «против» и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

Массовые протесты проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Митрополия Черногорско-Приморской СПЦ сообщила, что на мосту Джурджевича Тара на севере страны полиция ночью во время протеста «жестоко избила епископа Мефодия и защищавших его верующих дубинками и ногами».

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины.

Новый дискриминационный закон предусматривает изъятие 650 святынь, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.