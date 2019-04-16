Президент Сербии встретится с Путиным в Китае: Американцы вряд ли будут рады

16.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал вторые в текущем году переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые должны состояться в апреле в Пекине во время форума «Один пояс – один путь».

Соответствующий вопрос сегодня обсуждался на встрече Вучича с послом РФ в Белграде Александром Чепуриным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вучича, он будет рад встрече с Путиным. Как ожидается, переговоры затронут сотрудничество Москвы и Белграда, а также ситуацию на Балканах, в частности, продолжающийся конфликт вокруг незаконно отторгнутого от Сербии края Косово.

Вучич подчеркнул, что продолжение диалога с сепаратистскими властями в Приштине невозможно до тех пор, пока самопровозглашенный правящий режим в Косово не отменит налог на сербские товары. С недавних пор они облагаются 100% пошлиной, в результате сербские анклавы на территории Косово оказались в фактической блокаде.

Албанская сторона, которую поддерживают США, требует взамен на отмену пошлины признание независимости Косово, что для Белграда категорически неприемлемо.

Ожидается, что еще одной темой диалога РФ и Сербии станет будущее газопровода «Турецкий поток», строительство которого пытаются сорвать США и их сателлиты. Ранее российский телеведущий Максим Шевченко связывал именно с этим вопросом активизацию уличных протестов оппозиции в Сербии.

Предстоящие переговоры Вучича и Путина станут их 16-й встречей в статусе президентов, уточнили в пресс-службе главы сербского государства.

Вучич и Чепурин также согласовали график встреч других сербских и российских официальных лиц.