Президент Сербии: Вызов главаря сепаратистов Косово в Гаагу – хитрый план албанцев

21.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением, комментируя новость об отставке так называемого «премьер-министра» Косово Рамуша Харадиная, связанной с вызовом его в качестве подозреваемого в военных преступлениях в Специальный суд в Гааге.

«Республика Сербия должна реагировать на ситуацию спокойно и трезво, без какой-либо эйфории. Мы понимаем ожидания нашего народа в удовлетворении справедливости для наших граждан, которые пострадали от рук преступников, и мы понимаем удовлетворение их из-за призыва к ответу Рамуша Харадиная. Однако мы считаем, что поводов для радости нет, потому что мы видим все факты», – сказал президент.

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Вучич выразил опасения, что положение сербов Косово может оказаться еще более трудным, потому что режим албанских сепаратистов в отместку будет провоцировать новый виток ненависти.

«В этом смысле мы будем уделять еще больше внимания безопасности нашего народа, и сербы в Косово и Метохии могут рассчитывать на государственную поддержку. Я думаю, что этот шаг ведет к дальнейшей отсрочке продолжения диалога между Белградом и Приштиной», – сказал Вучич и подчеркнул, что эта отставка стала «политической уловкой, благодаря которой Харадинай стал героем».

«Мы предполагаем, что Харадинай отправится в Гаагу, и, если суд освободит его через 48 часов, он вернется в Приштину в качестве героя. Он хочет добиться победы на выборах, которые, скорее всего, состоятся в сентябре или октябре, и хочет завоевать большинство голосов, и исключить партию «Сербский список». В то же время, пока расследование продлится, мы не сможем продолжать диалог, пошлины останутся, и это их план», – сказал президент Вучич.

Президент отметил, что международное сообщество знает о вышеупомянутом сценарии албанцев, однако молчит об этом.

Вучич также заявил, что в ближайшие два месяца ожидается усиление давления на Сербию со всех сторон с целью признания независимости Косово.

«Сербия гордится тем, что она суверенная, мы хотим сотрудничества с великими державами, но мы хотим сделать ставку на интересах Сербии, а не иностранных посольств», – сказал президент.

Вучич также провел экстренную встречу с лидером сербов Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Агентство Танюг уточняет, на встрече также присутствовали министр обороны Александр Вулин, министр внутренних дел Небойша Стефанович, директор Управления по Косово и Метохии Марко Джурич и генеральный секретарь президента Никола Селакович.