Президент Сербии вызвал огромную злость в Вашингтоне

30.05.2019, Москва, Елена Острякова

Вашингтон стоит за скоординированной критикой президента Сербии Александра Вучича со стороны сербской оппозиции, сепаратистской верхушки Косово, представителей НАТО, а также СМИ католиков Хорватии и мусульман Боснии.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Против него давно ведется информационная война, но раньше она была не явной. Теперь, после событий в Косово, против Александра Вучича развязана настоящая агитационная кампания, целью которой является его свержение. Значит, он настолько мешает Вашингтону реализовывать свою политику на Балканах», – сказал Бондаренко.

Он полагает, что атака на Вучича связана с его нежеланием в одностороннем порядке признать Косово.

«Вучич этого делать не собирается. Он об этом сказал, чем вызвал огромную злость Вашингтона. Это говорит о том, что президент Сербии проводит отнюдь не проамериканскую политику, в чем его пытается обвинить сербская оппозиция, которая, кстати, также является частью этой кампании», – сказал Бондаренко.

Всех критиков президента Сербии Вучича объединяет нелюбовь к Сербии, отмечает российский политический обозреватель Армен Гаспарян.

«Они всегда действуют последовательно и синхронно. Поэтому в их сегодняшней коллаборации нет ничего удивительного. Понятно, какой выбран момент — очередное притеснение сербского населения в Косово и решение сербских властей привести армию в боевую готовность. Это автоматически означает, что все противники сербской государственности должны в этот момент выступить. Что и произошло. План, который отработали еще в 1999 году, сегодня в очередной раз успешно реализовали», – сказал Гаспарян «ПолитНавигатору».

Он также объяснил, почему сербская оппозиция атакует президента синхронно с лидерами Косово, представителями НАТО, католиками Хорватии и мусульманами Боснии.

«Сербская оппозиция руководствуется, прежде всего, интересами США. Поэтому она действует в той же самой парадигме, что и хорваты, косовские албанцы, НАТО и Европейский Союз», – сказал Гаспарян.