Президент Северной Македонии назвал «позором» массовую вакцинацию граждан страны в Сербии

31.03.2021, Белград, Алексей Топоров

В минувшие выходные 10 тысяч граждан Северной Македонии прошли вакцинацию от ковида на территории Сербии.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Северной Македонии Стево Пендаровски поблагодарил Сербию за то, что на прошлых выходных она позволила македонским гражданам пройти вакцинацию у себя.

«То, что мы видели в прошлые выходные в Сербии, является позором для нашей страны, и это не должно повториться», – сказал Пендаровски после сегодняшнего заседания Совета безопасности Северной Македонии.

По имеющимся данным возможностью вакцинироваться в Сербии воспользовались 10 тысяч граждан Северной Македонии. Таким образом, Белград в очередной раз подтвердил свой исторический статус центра Западных Балкан, а отколовшиеся страны-лимитрофы, каждая из которых на свой лад провалила процесс вакцинации – несостоятельность своего суверенитета.