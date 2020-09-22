Президент Северной Македонии тоже попросил томос у Варфоломея

22.09.2020, Белград, Алексей Топоров

В СМИ появился текст письма, который в связи с православным новолетием (14 сентября) президент Северной Македонии Стево Пендаровски отправил Вселенскому (Константинопольскому) патриарху Варфоломею I c просьбой об автокефалии македонским раскольникам.

В свою очередь глава МИД Сербии Ивица Дачич напомнил лидеру соседней страны, что не политики должны решать церковные вопросы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обращаюсь к вам от имени значительной части моих сограждан, которые идентифицируют себя как православные христиане и единственное желание и потребность которых – быть со своими соседями и двигаться к общему будущему, сосуществованию и настоящей свободе», – обратился к Консантинопольскому патриарху, в свое время выдавшему томос раскольникам на Украине, Пендаровски.

Стево Пендаровски.

«Есть способ обсудить этот вопрос, «окольные пути» не способствуют хорошим отношения между двумя странами, – прокомментировал инициативу президента Северной Македонии глава МИД Сербии Ивица Дачич. – Невозможно государственным мужам решать вопросы религии и церковных общин, которые имеют свои собственные правила. Мы хотим, чтобы соглашение было достигнуто, но мы, безусловно, должны уважать правила Православной церкви, и мы также ожидаем, что Вселенский Патриарх будет на правильной стороне, поскольку он выступил против создания так называемой «Черногорской православной церкви».

Ивица Дачич.

После присоединения населенной преимущественно болгарами Вардарской Македонии по итогам Второй Балканской войны к Югославии эта территория попала под окормление Сербской православной церкви. Однако после Второй мировой войны коммунистический режим начал прививать местному населению особую македонскую идентичность по украинскому образцу. Дело дошло даже до того, что по инициативе коммунистического Белграда появился македонский церковный раскол, который окончательно оформился в 1967 году.

При этом ни одна из поместных церквей не признала образовавшуюся «Македонскую православную церковь». В 2002 году из раскола в СПЦ вернулся этнический македонец (болгарин) Иоанн Вранишковски, который решением синода СПЦ был поставлен во главе автономной Православной Охридской архиепископии. За свои убеждения архиепископ был несколько раз судим и несколько лет провел в заключении в обычных камерах с зеками, в том числе и на сорок человек.

Арест Архиепископа СПЦ Иоанна Врашниковски.

На сегодняшний день Сербская православная церковь официально находится в Северной Македонии вне закона, при этом Вселенское православие по прежнему признает земли македонского государства канонической территорией СПЦ.