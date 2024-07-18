Президент Швейцарии надумала задним числом донабрать подписантов провального «саммита мира»

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Власти Берна продолжат убеждать страны Глобального юга присоединиться к коммюнике, принятому НАТО на «саммите мира» в Бюргенштоке.

Об этом в ходе своего выступления на проходящем в Лондоне саммите европейского политического сообщества заявила президент Швейцарии Виола Амерд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Швейцария готова продолжать играть активную роль в этом процессе [военной поддержке Украины]. Особое внимание мы уделим укреплению мостов, которые нам удалось построить с Глобальным югом и Китаем», – сказала Армед.

«Мы получаем положительные отзывы о саммите даже от коллег с Глобального юга, которые до сих пор воздерживались от подписания коммюнике Бюргенштока. Сейчас очень важно связаться с ними, принять во внимание их опасения, и мотивировать их присоединиться к коммюнике. Я рассчитываю на вашу поддержку в этом начинании, и с нетерпением жду тесного сотрудничества со всеми вами, в том числе с Украиной», – добавила президент.