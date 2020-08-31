Президент «Сколково» сообщил, что будет с курсом рубля

31.08.2020, Москва, Мирослава Славянская

Рост курса зарубежных валют, произошедший весной текущего года под влиянием пандемии, принес экономике РФ убытки, тем не менее, дальнейшего резкого ослабления рубля не предвидится.

Об этом на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В силу того, что у нас бюджет рублевый, мы на этом потеряли. Не так много, но потеряли. Курс же у нас – это часть нашей экономической политики, поэтому ослабление рубля – помощь нашим экспортерам, что плохо для наших импортеров.

Я думаю, что катастрофического или какого-то значимого дальнейшего ослабления национальной валюты ожидать вряд ли нужно, так как этого не произойдет», – заявил Вексельберг.

Однако он признал, что, если сравнивать последствия кризиса 2008 года с нынешним, то ситуация сегодня сложнее.

«Экономические последствия для мира в целом и для России в частности значительно больше и сложнее, чем то, что было в 2008-м году. Восстанавливаться мы будем дольше и труднее», – считает Вексельберг.

Что касается рынков акций, то они также все еще пребывают в упадке, кроме рынка США, который, по мнению Вексельберга, все еще держится на плаву благодаря «эпидемической» прибыли отдельных компаний.

«Американский рынок драйвится исключительно теми компаниями, которые получили бенефиты от этой ситуации. Я не считаю, что рынки восстановились, они будут еще долго восстанавливаться, потому что все традиционные гиганты и рынки остаются сегодня припавшими в определенном ожидании того, что будет впереди», – пояснил директор «Сколково».

Россия же, как предполагает Вексельберг, восстановит экономику не быстрее конца следующего года.