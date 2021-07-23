Президент СОМБ Иванов назвал истинные цели центральноафриканских боевиков

23.07.2021, Москва, Максим Никифоров

Мировое сообщество должно перестать оказывать поддержку боевикам в ЦАР, уверен руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

На своей странице «ВКонтакте» глава организации призвал международное сообщество публично осудить действия боевиков, которые пытаются запугать мирных граждан жестокими убийствами.

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«Международное сообщество должно обратить внимание на это преступление и осудить действия боевиков, целью которых является запугивание местного населения. Не может быть никакой поддержки действиям боевиков. Не должно быть никакой силы, которая оказывает им политическую, материальную или информационную помощь», — отметил Иванов.

Ранее в окрестностях города Босангоа были жестоко убиты мирные жители. Даже подготовленные российские инструкторы не остались равнодушными при виде результатов чудовищного преступления, пишет Иванов.

Неизвестные лица попытались использовать этот инцидент против российских инструкторов, безосновательно обвинив их в совершении убийства. Россияне, которых на Западе причисляют к «ЧВК Вагнера», несколько лет работают в ЦАР и пользуются безоговорочным доверием центральноафриканцев.

Местные жители понимают, что за преступлениями стоят боевики «Коалиции патриотов за перемены», которые ранее совершили неудачную попытку государственного переворота.

Пресс-секретарь правительства ЦАР рассказал о мерах, которые предпринимаются для поимки убийц.

«Правительство заверяет национальное и международное сообщество в том, что инициирует судебное расследование. Его целью станет выявление лиц, совершивших эти ужасные преступления, их сообщников и привлечение виновных к ответственности», — говорится в заявлении.