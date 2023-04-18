Президент традиционно взял в руки операцию по уничтожению террористов – эксперты

Своим визитом в зону СВО президент России Владимир Путин проявил последовательность – глава государства известен тем, что не раз посещал районы Кавказа во время боев федеральных войск с террористами, а сегодня лично прибыл в новые регионы для того, чтобы своими глазами оценить обстановку.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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«Это очередной визит Путина на СВО, практически, на переднюю линию. Мы действительно знаем, что эта традиция ведется еще со времен вторжения международных террористов на Кавказ. Путин лично посещал, его помнят, его приезды знают. Он никогда не отсиживался в кабинетах, и сейчас эта традиция продолжается, он продолжает ездить на СВО. Это делается для того, чтобы лично контролировать ситуацию, потому что всевозможные слухи ходят, разговоры, дескать, Путину не так все докладывают, что он не владеет информацией и так далее – некоторые военкоры балуются такими рассуждениями. Президент доказывает, что это неверно, что он на все смотрит собственными глазами и общается с людьми с передовой, которые обладают достоверной информацией. Это – основная цель, почему президент там находится. И это показывает, что он лично занимается спецоперацией, не перепоручая это кому-то», – заявил Матвейчев.

Похожего мнения придерживается и военный эксперт, политолог Армен Гаспарян:

«Президент и в 99-м, и в 2000-м приезжал в зону контртеррористической операции. Тогда – да, это было в новинку и диковинку, потому что Ельцин дистанцировался все 90-е годы от этого. Путин, наоборот, всегда был очень последователен, он и до этого приезжал в Мариуполь. Это просто показывает, что российская власть за всем внимательно следит, что помимо той информации, которая ежедневно стекается к руководству страны, конкретно к президенту, он еще хочет сам посмотреть, как все происходит, послушать доклады, поговорить с людьми. Это нормальная практика для Владимира Владимировича, и он всегда этим отличался. Это не показные истории с Зеленским, который вручает очередные кресты «разорванных дуп», а плановая работа президента».