Президент Украины ко второму сроку вскормит целое поколение «зеленских олигархов» – Белковский

20.09.2021 18:42 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский перед тем, как пойти на второй срок, уберёт всех нелояльных для себя политиков и чиновников и создаст группу лояльных олигархов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Александрович Зеленский консолидирует власть в преддверии своего похода на второй срок. Будет ли этот поход на второй срок в 2024-ом году или раньше, пока не ясно, но уже ясно, что одним сроком не ограничится. В этой ситуации он убирает все знаковые фигуры, которые не вполне ему лояльны. Их уже было несколько, самый яркий из них – это Арсен Борисович Аваков. Поэтому на очереди Дмитрий Александрович Разумков и Виталий Владимирович Кличко, которые на протяжении ближайшего года должны покинуть свои посты, перед тем как Украина подойдёт к очередной предвыборной страде», – сказал Белковский.

Кроме того либерал подчеркнул, что Зеленский будет формировать новую группу лояльных ему олигархов.

«Кроме того, сам закон об олигархах нужен ещё для того, чтобы успеть сформировать в рамках большой приватизации поколение «зеленских олигархов», отличных от старых олигархов, и остающихся в экономике тоже», – добавил либерал.