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20.09.2021 18:42 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Выборы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина
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Президент Украины ко второму сроку вскормит целое поколение «зеленских олигархов» – Белковский

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский перед тем, как пойти на второй срок, уберёт всех нелояльных...

Президент Украины Владимир Зеленский перед тем, как пойти на второй срок, уберёт всех нелояльных для себя политиков и чиновников и создаст группу лояльных олигархов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Александрович Зеленский консолидирует власть в преддверии своего похода на второй срок. Будет ли этот поход на второй срок в 2024-ом году или раньше, пока не ясно, но уже ясно, что одним сроком не ограничится. В этой ситуации он убирает все знаковые фигуры, которые не вполне ему лояльны. Их уже было несколько, самый яркий из них – это Арсен Борисович Аваков.

Поэтому на очереди Дмитрий Александрович Разумков и Виталий Владимирович Кличко, которые на протяжении ближайшего года должны покинуть свои посты, перед тем как Украина подойдёт к очередной предвыборной страде», – сказал Белковский.

Кроме того либерал подчеркнул, что Зеленский будет формировать новую группу лояльных ему олигархов.

«Кроме того, сам закон об олигархах нужен ещё для того, чтобы успеть сформировать в рамках большой приватизации поколение «зеленских олигархов», отличных от старых олигархов, и остающихся в экономике тоже», – добавил либерал.

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