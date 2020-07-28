Президент Украины объявил о выходе из минского процесса

28.07.2020, Киев, Игорь Петров

Второй президента Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам их встречи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Во время встречи с Зеленским Кучма отметил, что и в будущем будет готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно установления мира в регионе.

«Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ). Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ», – говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

«Уход Кучмы из контактной группы – не новость, еще в мае анонсировалось, что он намерен покинуть группу. Он сам заявлял об этом, мотивируя свое решение своим преклонным возрастом и тем, что он не хочет принимать участие в безрезультатном процессе», – прокомментировал уход Кучмы их контактной группы политолог Кость Бондаренко.