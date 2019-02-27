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27.02.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Донбасс, Политика, Украина
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Президент Украины поддержал автономию Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за предоставление автономии республикам Донбасса.

Об этом он заявил в интервью youtube-каналу «Настоящее время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я против федерализации, я за автономию. Автономия для Украины не новость. Крым был автономной республикой. У нас есть понимание,что было хорошо, а что плохо. Мы можем этот украинский опыт с учетом международного переносить на донецкие территории», – сказал Кравчук.

При этом военный путь разрешения конфликта на Донбассе он считает неприемлемым.

«Без прямых переговоров агрессора и жертвы агрессора — России и Украины — достигнуть мира нельзя. Военное разрешение конфликта невозможно. Об этом нужно забыть, потому что война — это плохо. Пока это точечная война, но если начнется широкомасштабная агрессия, в нее вовлекутся сотни тысяч и миллионы людей. И мы не знаем масштабы жертв. Во-вторых, мощь Украины в десятки раз слабее России», – сказал Кравчук.

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