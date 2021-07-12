Президент Украины поехал клянчить у Меркель компенсацию за СП-2

12.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня в Берлине проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, потребует компенсации за строительство обходного газопровода «Северный поток-2».

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Владимир Корнилов.

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По его мнению, именно для этого Зеленский в последнее время активно критиковал позицию Германии и Франции относительно достройки газопровода и открыто вмешивался в предвыборный процесс в ФРГ, где уже осенью состоятся парламентские выборы.

«Зеленский потому и критиковал Меркель, Францию и так далее, чтобы выторговать хоть какие-то преференции. Милые бранятся- только тешатся. Зеленский не скрывает, что он сильно разочарован тем, что «Северный поток-2», скорее всего, будет достроен и запущен. Причем, уже прямо обвиняет в предательстве и Францию, и Германию, и США. Но при этом хочет выторговать себе дальнейшие преференции», – сказал эксперт.

«Сейчас глава немецкой компании «Nord Stream-2» дал очень интересное интервью, в котором говорит, что то соглашение о продлении транзита через Украину российского газа было подписано под гарантии США, что они не будут в дальнейшем срывать строительство газопровода. Россия подписала с Украиной, а США потом начали вводить санкции, несмотря ни на что. Вот, чего стоят договоренности с Западом», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в сентябре в Германии состоятся федеральные выборы, а затем будет долгий процесс создания коалиции.

«Вопрос, войдут туда «зеленые» или не войдут, сейчас обсуждается очень активно в самой Германии. Зеленский не скрывал особо, что ставит на «зеленых» и прямо вмешался в предвыборный процесс в Германии именно с тем, чтобы затем срывать запуск «Северного потока-2». Если будут входить «зеленые» в будущие коалицию – вопрос, поставят ли они «Северный поток-2» вообще в свои требования или нет. Так что, когда произойдет создание коалиции, войдут ли туда «зеленые» и какие требования они будут выдвигать – это ставит под вопрос в дальнейшем, будет ли меняться политика Германии в этом отношении или нет», – заявил Корнилов.