Президент Украины попросит русский спецназ о спасении – Прилепин

13.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Неуправляемой Украине нужен арбитр, которым в нынешней ситуации может стать только Россия

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский писатель, бывший комбат одного из подразделений в ДНР, а ныне лидер новоиспеченной партии «За правду» Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот этот разнообразный абсурд, в том числе и явленый господином Билецким, который говорит о том, что на Донбассе пророссийские террористы. Ну, если на Донбассе пророссийские террористы, значит – жители Донбасса, значит он сам говорит о внутреннем конфликте. Значит он должен сам на себя напасть и сам с собой подраться. Потому что так или иначе, если наблюдать за социальными сетями на Украине, они по прежнему используют разнообразные слова, типа «Даунбасс» и подобные про Луганск. То есть они прекрасно знают, что говорят о местных жителях, они прекрасно знают, что говорят о местных ополченцах.

Сейчас там уже точно, сто процентов ополчения состоит из местных жителей, потому что уже российским добровольцам ездить туда накладно, да и незачем, там уже хватает своей армии с лихвой», – рассказал Прилепин.

«Но я вижу, что для украинской власти, для тех людей, которые реально заинтересованы – не в дружбе с Россией, конечно же, а просто в сохранении своей власти как таковой, чтобы остаться у власти они заинтересованы в какой-то третьей силе. Они может надеялись на Европу, но, по некоторым моим данным и по словам знакомых, которые в эти процессы так или иначе вписаны, они видят, что Европа старательно отодвигает украинскую проблему, что, ребята, давайте как-нибудь мы у вас там экономику попилим, а со всеми этими вещами вы сами разбирайтесь, и понятно, что остаётся арбитром только Россия.

У меня всё чаще и чаще возникает ощущение, что однажды всё-таки вспомнят – помните, был шум, когда был майдан, что послезавтра российские добровольцы из Москвы высадятся на парашютах, разгонят весь мирный майдан – что однажды какой-нибудь очередной украинский президент попросит наконец этот спецназ, чтобы приехали и спасли его. Потому что других вариантов нет, их реально третирует минимальная часть общества, три-полтора процента этих шизоидов, которых они реально боятся. Аваков, Зеленский – неуправляемая страна, им нужен арбитр. Кроме России арбитра нет. Пойдём ли мы туда с этим разбираться – конечно, желания мало», – добавил писатель.