Президент Украины продолжает нагло врать о ракетах, упавших в Польше

Украина отрицает, что на территорию Польши упали ее ракеты, убившие двух мирных жителей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский пожаловался, что вместо похвалы за то, что ВСУ «защищают Европу», их обвиняют в убийстве поляков.

«Я хотел бы услышать от наших партнеров, что наши войска молодцы. Я это бы хотел услышать на заседании G20, что наша армия прикрывает. Все вчера увидели, как что-то упало. Почему я говорю что-то, потому что у всех разное мнение, что-то упало или ударило по Польше. Это трагедия, так и есть. Эта трагедия у нас много лет. я хотел бы, чтобы мы понимали, что происходит, что этот форпост – Украина. ВСУ – наша реальная воздушная защита, всей Восточной Европы.

Я хотел бы вчера это услышать, но мы не услышали… Я даже не сомневаюсь в вечернем докладе мне лично от командующего Воздушных сил до главкома Залужного – я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им не доверять, я с ними войну прошел…