«Президент Украины тайно подпишет договор с США о размещении ракет»

22.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине в любой момент могут появиться американские баллистические ракеты, направленные на Россию.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил работающий на кандидата в президенты Юлию Тимошенко политолог Виктор Небоженко.

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По его словам, для России неприятной неожиданностью стал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

“Казалось бы, какая связь? Но на Западе кто-то ее нашел, и теперь Кремль в очень плохом положении, поскольку там осознали, что получили под боком, на расстоянии тысячи километров страну, которая их ненавидит, и у которой есть армия. Теперь в любой момент в Украине могут появится эти баллистические ракеты.

А дело в том, что “время подлета”, это теперь любимое выражение Путина, когда он говорит про Украину, так, это время подлета от Украины – 10 минут. То есть Россия, сделав Украину своим врагом, теперь сама себя не может защитить. Мы никогда не могли подумать, что Трамп и Путин разорвут этот договор, и Украина станет тем сладким местом для расстановки этих ракет”, – сказал политолог.

“Так вот, отвечая на вопрос, тот человек, который займет пост президента Украины и тайно подпишет договор с США о размещении этих ракет – это будет самый страшный враг Кремля. Но все будет происходить стремительно”, – говорит эксперт.