Выборы
//exit;
22.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

«Президент Украины тайно подпишет договор с США о размещении ракет»

На Украине в любой момент могут появиться американские баллистические ракеты, направленные на Россию.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил работающий на кандидата в президенты Юлию Тимошенко политолог Виктор Небоженко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, для России неприятной неожиданностью стал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

“Казалось бы, какая связь? Но на Западе кто-то ее нашел, и теперь Кремль в очень плохом положении, поскольку там осознали, что получили под боком, на расстоянии тысячи километров страну, которая их ненавидит, и у которой есть армия. Теперь в любой момент в Украине могут появится эти баллистические ракеты.

А дело в том, что “время подлета”, это теперь любимое выражение Путина, когда он говорит про Украину, так, это время подлета от Украины – 10 минут. То есть Россия, сделав Украину своим врагом, теперь сама себя не может защитить. Мы никогда не могли подумать, что Трамп и Путин разорвут этот договор, и Украина станет тем сладким местом для расстановки этих ракет”, – сказал политолог.

“Так вот, отвечая на вопрос, тот человек, который займет пост президента Украины и тайно подпишет договор с США о размещении этих ракет – это будет самый страшный враг Кремля. Но все будет происходить стремительно”, – говорит эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть