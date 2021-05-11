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11.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, День Победы, Дзен, Минский процесс, Парад Победы, Политика, Россия, Украина
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Президент Украины увидел в Парадах Победы нарушение «Минска»

Новости УкраиныКроме 3,5 тысяч военных на Крымском направлении, никакого отвода российских войск от границ Украины...

Кроме 3,5 тысяч военных на Крымском направлении, никакого отвода российских войск от границ Украины не было.

Об этом на форуме в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается отвода (российских войск – ред.) о котором много кто говорил, и официально говорила Россия, мы понимаем, что, честно говоря, около 3500 человек военного контингента было отведено назад. Но это касается, только тех, кто располагался на временно оккупированных территориях Крыма. Больше большого отведения мы не видели и не видим», – сказал Зеленский.

«Имеется в виду, что количество военных и техники было увеличено как на территории временно оккупированного Крыма, на территории временно оккупированного Донбасса, так и вдоль нашей границы. Поэтому то, что мы фактически увидели – мы увидели около 3,5 тысяч людей с территории Крыма отошли назад. Что касается контингента и техники на границах Украины и России, мы уменьшения и увеличения не фиксируем. Очень медленно они отходят назад.

Сейчас мы видели с вами, есть данные, скажем так, был парад 9 мая на временно оккупированных территориях, там была разная техника и запрещенная, в том числе, Минскими соглашениями», – добавил украинский президент.

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