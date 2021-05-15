Президент Украины возвел дезинформацию в ранг государственной политики

15.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Оговорка президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего нововведённый Центр противодействия дезинформации «Центром дезинформации», как нельзя точно отображает суть деятельности этой структуры.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он отметил, что в ходе общения с прессой во время форума «Украина 30. Безопасность страны» Зеленский несколько раз назвал новую структуру «Центром дезинформации».

«Я посмотрел презентацию новой этой девушки, опыта никакого в принципе, девушка назначена главой «Центра дезинформации». Смотрю, какие у неё заслуги? Не поверите, единственная у неё награда – благодарность ФБР за сотрудничество с Федеральным бюро расследований американским.

И когда у них спрашивают, а финансирует кто? Она говорит с трибуны, не стесняясь, не краснея: в СНБО там выделили деньги, перераспределили. Официальный ответ СНБО: нет, у нас нет такой структуры, у нас не работает такая девушка, деньги не выделялись. Дезинформация в действии», – рассказал Корнилов.

«Чем они занимаются? Они цитируют наши каналы. Вот, Донецк обстреливается ВСУ – факт, мы показываем кадры. Или выдано столько-то тысяч паспортов в ДНР, в ЛНР. Что делает центр дезинформации Зеленского? Выдаёт темники, что на это отвечать. То есть бесспорный факт даётся, они дают темники и это называется «Центром противодействия дезинформации», это если официально это название брать. Вот, куда они дошли! Вот она – дезинформация в действии, уже даже возведённая в ранг государственной политики», – добавил политолог.