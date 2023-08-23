Президент Венгрии бросила в глаза Зеленскому претензии на «послевоенное» Закарпатье

Вадим Москаленко .  
23.08.2023 18:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 638
 
Венгрия, Дзен, Закарпатье, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


После завершения боевых действий Закарпатье станет очень ценным ресурсом для венгров и Будапешта.

Об этом на третьем саммите международной Крымской платформы заявила президент Венгрии Каталин Новак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После завершения боевых действий Закарпатье станет очень ценным ресурсом для венгров и Будапешта. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я вчера вечером приехала в Киев, и проезжала через Закарпатье. У меня была возможность отметить наш национальный день вместе с членами национального венгерского сообщества в Закарпатье.

Как вы и говорили, Закарпатье – это ресурс на будущее, когда наконец-то мы начнём отстраивать Украину. Оно может служить ресурсом и для нас, мы полагаемся на вас, на то, чтобы у нас была очень крепкая дружба, между венграми и другими представителями сообществ Закарпатья», – сказала Новак внимательно глядящему на неё Зеленскому.

Отметим, что президент Венгрии при перечислении национальностей Закарпатья не вспомнила, что кроме венгров там живут и украинцы, причислив их к «остальным».

Владимир Зеленский, который сидел рядом и внимательно слушал выступление, ничего не возразил на территориальные претензии западного соседа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть