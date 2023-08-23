Президент Венгрии бросила в глаза Зеленскому претензии на «послевоенное» Закарпатье

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После завершения боевых действий Закарпатье станет очень ценным ресурсом для венгров и Будапешта.

Об этом на третьем саммите международной Крымской платформы заявила президент Венгрии Каталин Новак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вчера вечером приехала в Киев, и проезжала через Закарпатье. У меня была возможность отметить наш национальный день вместе с членами национального венгерского сообщества в Закарпатье. Как вы и говорили, Закарпатье – это ресурс на будущее, когда наконец-то мы начнём отстраивать Украину. Оно может служить ресурсом и для нас, мы полагаемся на вас, на то, чтобы у нас была очень крепкая дружба, между венграми и другими представителями сообществ Закарпатья», – сказала Новак внимательно глядящему на неё Зеленскому.

Отметим, что президент Венгрии при перечислении национальностей Закарпатья не вспомнила, что кроме венгров там живут и украинцы, причислив их к «остальным».

Владимир Зеленский, который сидел рядом и внимательно слушал выступление, ничего не возразил на территориальные претензии западного соседа.