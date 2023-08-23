Президент Венгрии бросила в глаза Зеленскому претензии на «послевоенное» Закарпатье
После завершения боевых действий Закарпатье станет очень ценным ресурсом для венгров и Будапешта.
Об этом на третьем саммите международной Крымской платформы заявила президент Венгрии Каталин Новак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Я вчера вечером приехала в Киев, и проезжала через Закарпатье. У меня была возможность отметить наш национальный день вместе с членами национального венгерского сообщества в Закарпатье.
Как вы и говорили, Закарпатье – это ресурс на будущее, когда наконец-то мы начнём отстраивать Украину. Оно может служить ресурсом и для нас, мы полагаемся на вас, на то, чтобы у нас была очень крепкая дружба, между венграми и другими представителями сообществ Закарпатья», – сказала Новак внимательно глядящему на неё Зеленскому.
Отметим, что президент Венгрии при перечислении национальностей Закарпатья не вспомнила, что кроме венгров там живут и украинцы, причислив их к «остальным».
Владимир Зеленский, который сидел рядом и внимательно слушал выступление, ничего не возразил на территориальные претензии западного соседа.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.