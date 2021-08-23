Президент Венгрии дал понять, что не поддерживает вхождение Закарпатья в состав Украины

23.08.2021 13:50 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Притеснения нацменьшинств и ущемление их языковых прав не является проявлением демократического государства.

Об этом, выступая на организованном украинской властью форуме «Крымская платформа» заявил президент Венгрии Янош Адер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Адер также напомнил, что две трети этнических венгерских земель сейчас находятся в составе других государств.

«Две трети венгров оказались оторваны вследствие этих действий, венгры оказались в составе других государств, хотя и не хотели этого. Никто никогда у них не спрашивал, в какой стране они хотели жить. Венгры, которые оказались в составе меньшинств в других государствах, страдали на протяжении многих столетий, потому что у них отобрали их школы, дома и применялись все меры для того, чтобы они не могли изучать собственный язык. Если употребление родного языка ограничивается в государственной жизни, если те, кто использует свой родной язык, оказываются перед угрозой штрафов – это противоречит идеалам демократии и также не приносит пользы титульным нациям», – заявил Адер.

Янош Адер.

Отметим, что между Украиной и Венгрией уже несколько лет существуют натянутые отношения. Венгрия обвиняет Киев в притеснении своих соотечественников, проживающих в Закарпатье и критикует изменения в законы о языке и образовании, принятые на Украине.

По мнению депутата Верховной рады, члена президентской фракции «Слуга народа» Макса Бужанского, президент Венгрии также явно дал понять украинскому руководству, что не поддерживает вхождение Закарпатья в состав Украины.

«Президент Венгрии тут не только о языке и образовании. Если внимательно послушать, он намекает на отношение Венгрии и венгров к вхождению Закарпатья в состав Украины. Негативное отношение. Что же касается Кулебы, никто не тянул его за язык, когда он зачем то рассказывал, что все гуманитарные споры с Венгрией давно улажены. Насколько улажены, каждый, кто слушает венгерского президента, может судить сам», – написал Бужанский в своем блоге